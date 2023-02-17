По данным издания «Известия», авторизованные сервисные центры (АСЦ) Apple в России начали отказывать в ремонте устройств компании, официально купленных за пределами России. Даже с учётом того, что есть чек на покупку, а ремонт осуществляется в гарантийный срок.

Сразу несколько крупных АСЦ заявили, что сейчас сервисное обслуживание доступно только для тех моделей Mac, которые официально продавались на территории РФ. Некоторые также отметили, что не принимают в ремонт девайсы, купленные за границей после марта 2022 года.

Тем временем в технической поддержке Apple сообщили, что на компьютеры компании распространяется годовая гарантия производителя, которую можно проверить по серийному номеру. После проверки действительности гарантии авторизованный центр обязан отремонтировать электронику.

Представитель Роспотребнадзора, ссылаясь на закон "О защите прав потребителей", объяснил, что владелец сломанного устройства может потребовать ремонт в любой соответствующей организации. Юристы также посоветовали в случае отказа в ремонте требовать письменное подтверждение.