Apple внедрила изменение, которое перекрывает возможность бесплатной установки ранних тестовых версий iOS, предназначенных для разработчиков. Официально доступ к таким сборкам обойдётся в 99 долларов в год, но до настоящего момента ограничение можно было легко обойти.

Начиная с бета-версии iOS 16.4, на iPhone появилось новое меню Beta Updates (Бета-обновления) в приложении Настройки в разделе Основные > Обновление ПО. Это меню позволит участникам программы Apple для разработчиков включать бета-версии iOS непосредственно на iPhone, без необходимости устанавливать профиль конфигурации с сайта Apple Developer.

Меню появится только в том случае, если iPhone пользователя подписан на тот же Apple ID, который использовался для регистрации в программе разработчиков. В будущих релизах iOS, по словам Apple, это меню будет единственным способом активировать бета-версии для разработчиков, поскольку профили конфигурации работать перестанут.

Таким образом, всем заинтересованным в раннем тестировании версии потребуется зарегистрироваться в программе Apple для разработчиков за $99 в год, либо дождаться выхода публичной беты.

До сих пор любой желающий мог легко бесплатно установить бета-версии, загрузив профили с таких сайтов, как BetaProfiles.dev. Apple уже давно борется с этими ресурсами. BetaProfiles.com закрыли в августе, чтобы избежать «юридической тяжбы с Apple». Кроме того, юристы Apple отправили Twitter уведомления об удалении более десятка твитов, содержащих ссылки на IPSW.dev. Ранее Apple разрешала устанавливать файлы IPSW только на устройства, зарегистрированные в учётной записи разработчика, и теперь может вернуться к этой практике снова.