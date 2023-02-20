Оригинальный нераспечатанный iPhone первого поколения продали на онлайн-аукционе LCG Auctions за $63.356. Сумма, за которую самый первый смартфон Apple ушел с молотка, стала рекордной.

Было получено в общей сложности 27 предложений. Итоговая ставка оказалась почти в 106 раз больше, чем смартфон стоил в 2007 году. На старте продаж Apple просила за устройство всего $599.

Владелицей счастливого экземпляра оказалась некая Карен Грин. Она получила iPhone в 2007 году в качестве подарка. Карен не стала использовать смартфон, поскольку она была абонентом Verizon, а устройство было прошито для работы в сетях оператора AT&T. Примечательно, что три года назад ей предлагали за него 5 тысяч долларов, она отказалась и, как видим, не прогадала — за это время цена выросла почти в 13 раз.

Грин решила продать гаджет сейчас только потому, что в прошлом году она открыла собственную студию косметической татуировки в Нью-Джерси и ей понадобились инвестиции в новый бизнес. В противном случае она собиралась хранить раритетный смартфон ещё десять лет.

В августе прошлого года оригинальный iPhone в заводской упаковке ушел с молотка за $35 тысяч. В октябре похожий экземпляр продали $40 тысяч.