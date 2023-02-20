Британская академия кино и телевизионных искусств объявило лауреатов премии BAFTA за 2023 год. Нарисованный от руки рождественский хит Apple TV+ и BBC «Мальчик, крот, лис и конь» получил награду за лучший короткометражный анимационный фильм.

Гуляя в зимнем лесу, мальчик встречает крота, лиса и коня, с которыми ведёт разговоры о доброте, пирогах, любви к себе и доме. Несмотря на многочисленные различия, компании удаётся найти общий язык и хорошо провести время.

Книга Чарли Маккизи превратилась в прекрасный анимационный фильм, который дебютировал на канале BBC1 в Великобритании и на Apple TV+ в остальном мире на Рождество 2023 года.

Режиссёрами короткометражного фильма являются Чарли Маккизи и Питер Бэйнтон, а озвучивают Джуд Ковард Николл, Гэбриел Бирн, Идрис Эльба и Том Холландер.