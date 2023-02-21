Создатель ядра Linux Линус Торвальдс представил стабильный релиз Linux 6.2. Размер патча составляет 62 МБ: помимо множества малозаметных изменений, ядро теперь поддерживает процессоры Apple M1 Pro, M1 Max и M1 Ultra.

Сразу после выхода процессоров Apple M1 Торвальдс говорил о своём желании использовать Linux на компьютерах Mac нового поколения. Он утверждал, что «долго ждал ноутбука с Arm-процессором, который сможет работать под управлением Linux», но при этом выражал беспокойство, что без открытия Apple всех спецификаций новой платформы такая возможность крайне маловероятна.

Ситуацию удалось исправить усилиями команды проекта Asahi Linux, цель которого — портирование Linux на компьютеры с процессором Apple Silicon.

"Наша цель состоит не только в том, чтобы заставить Linux работать на этих компьютерах, но и отполировать его до такой степени, чтобы можно было использовать в качестве ежедневной ОС. Для этого требуется огромный объем работы, так как Apple Silicon является полностью незадокументированной платформой. В частности, мы будем реконструировать архитектуру графического процессора Apple и разрабатывать драйвер с открытым исходным кодом для нее", - заявлено на странице проекта Asahi Linux.

Помимо прочего, в новую версию ядра была добавлена поддержка новых процессоров и улучшена поддержка графических карт Intel Arc и NVIDIA RTX 30, что обеспечивает более плавную работу и более высокую производительность. Ожидается, что Linux 6.2 станет основой Ubuntu 23.04 по умолчанию и войдёт в Fedora 38 ещё до выпуска Linux 6.3 в конце апреля.