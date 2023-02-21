Apple выпустила мобильное приложение Car Keys Tests для производителей автомобилей, которое предназначено для тестирования ПО цифровых ключей.

Функция цифрового автомобильного ключа Apple позволяет пользователям разблокировать и запустить совместимый автомобиль, поднеся iPhone или Apple Watch к двери со стороны водителя. Виртуальные ключи от машины хранятся в приложении Wallet, аналогично кредитной карте. В настоящее время эта функция слабо распространена и ограничена лишь некоторыми автомобилями BMW, Kia и Genesis.

Приложение Car Key Tests распространяется под учётной записью разработчика Apple, но в настоящее время его нет в списке. Таким образом, доступ к нему можно получить только по прямой ссылке, а не через поиск в App Store или страницу учётной записи Apple.

Приложение предназначено для того, чтобы производители автомобилей могли тестировать, проверять и устранять неисправности функции Car Key в рамках программы «Сделано для iPhone». В нём показаны шаги, которые разработчики должны предпринять, чтобы удостовериться в правильности работы программного обеспечения.

Car Key также станет одной из самых продвинутых функций приложения Wallet. Функция будет работать через NFC и может использоваться не только для разблокировки автомобиля, но и для его запуска, обмена ключами с другими людьми и т.д.