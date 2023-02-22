Apple запатентовала ремешок для часов Apple Watch, который меняет цвет. По задумке, можно будет купить всего один ремешок и настраивать его так, как нравится.

Ремешок выполнен с использованием технологии электрохромных элементов — полимерных нитей, которые под напряжением меняют цвет. Как указано в патенте, ремешок можно будет настраивать, не снимая устройство. Обычно производитель предлагает купить дополнительный браслет из его широкой коллекции. Но электрохромное покрытие позволит менять цвет ремешка на лету и без лишних трат.

Подобный ремешок можно настраивать в тон одежды пользователя, а также использовать смену цветов для вывода уведомления от приложений. Кроме того, компания отмечает, что в перспективе на ремешок можно будет выводить и текстовые сообщения.

«Элементы ремешка для часов с регулируемым цветом можно расположить и управлять ими независимо друг от друга таким образом, чтобы система могла отображать определённые значки, формы и/или текст, подсвечивая определённые элементы определённым образом», — сообщается в документе.

Подобную технологию используют в своих устройствах и другие производители. Например, в смартфонах, у которых задняя панель меняет цвет. Патент на эту разработку Apple уже получила от Ведомства по патентам и товарным знакам США.