Тайваньская компания TSMC запустила массовое производство чипов на базе технологического процесса 3-нм еще в конце прошлого года. Ресурс DigiTimes сообщает о том, что Apple забронировала 100% мощностей нового N3 конвейера до конца 2023 года.

Таким образом, конкурентам, выпускающим процессоры для Android-смартфонов, просто не останется возможности разместить заказы на узел N3. Речь идёт о компаниях Qualcomm и MediaTek.

Как ожидается, на базе 3-нм техпроцесса для Apple будут изготавливаться процессоры A17 (для iPhone 15 Pro и Ultra) и M3 (для новых MacBook Air и iMac).

По информации DigiTimes, TSMC долгое время боролась с большим количеством брака. Это в свою очередь привело к росту стоимости продукции. Однако в итоге специалисты все же смогли справиться с проблемами и в конце прошлого года запустить массовое производство 3-нм продукции. Сейчас TSMC наращивает объемы производства. Ожидается, что уже в марте компания сможет выпускать по 45.000 пластин в месяц.

Ожидается, что 3-нм техпроцесс обеспечит повышение энергоэффективности на 35% по сравнению с 4-нм, который использовался для производства чипа A16 Bionic в iPhone 14 Pro и Pro Max. Производительность тоже подрастет, но не так заметно.