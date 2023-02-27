Apple уже давно работает над добавлением функции мониторинга уровня глюкозы в крови в свои умные часы Apple Watch. Причём речь идёт о неинвазивном методе, не требующим никаких уколов.

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, компания уже приблизилась к реализации этой функции и сейчас находится на «этапе проверки концепции». Технология уже достаточно хороша. Она будет готова к выходу на рынок, когда удастся минимизировать соответствующие компоненты.

В Apple смогли создать рабочий прототип неинвазивного глюкометра. В конструкции нового сенсора задействованы лазеры с различной длиной волны. Он проецирует их на кожу пользователя и проверяет, сколько света отражает межклеточная жидкость. Глюкоза может поглощать эту жидкость, и такой анализ позволяет вычислять степень её концентрации, тем самым определяя уровень сахара в крови без использования традиционного метода с прокалыванием кожи.

На данный момент главная проблема заключается в размерах устройства. Последняя версия прототипа по своим габаритам сравнима с iPhone. Но даже это можно назвать успехом. Более ранние версии устройства имели заметно большие размеры и размещались на столешнице.

Впервые Apple задумалась об альтернативных методах измерения уровня сахара в крови более десяти лет назад. Еще в 2010 году Стив Джобс принял решение приобрести стартап под названием RareLight. Наработки этой компании помогли Apple в разработке устройства для неинвазивного измерения уровня глюкозы.

На данный момент не только Apple, но и другим техногигантам не удалось создать компактных неинвазивных носимых систем. Впрочем, Apple уже потратила на проект сотни миллионов долларов, поэтому высока вероятность, что компания всё-таки добьётся успеха. Известно, что компания сотрудничает с TSMC в сфере выпуска модуля необходимого типа, а до этого взаимодействовала и с другими компаниями.

Как пишет Bloomberg, система не только поможет людям с диабетом следить за своим состоянием, но и в идеале предупредит людей с преддиабетом (состояние нарушения углеводного обмена, которое приводит к высокому риску развития сахарного диабета). А благодаря некоторым изменениям возможно даже предупредить развитие диабета 2 типа (диабет взрослых).