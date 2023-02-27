Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о том, что Apple оплатила штраф в размере 906 млн рублей. В 2020 году её признали виновной в нарушении антимонопольного закона по делу с «Лабораторией Касперского».

По данным службы, Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений других разработчиков на операционной системе iOS с помощью барьеров, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам, параллельно запустив с этим похожий сервис "родительского контроля".

Apple пыталась через суд оспорить решение ФАС, а также постановление о наложении штрафа в $12 млн, но суд поддержал позицию ведомства.

В октябре 2021 года ФАС возбудила в отношении американской компании еще одно дело. Регулятор счел, что Apple запрещала российским разработчикам информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. В рамках этого дела в январе 2023-го ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб.