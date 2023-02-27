Известный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал новые эксклюзивные рендеры флагманского смартфона iPhone 15 Pro Max, который может выйти под названием iPhone 15 Ultra.

По этим изображениям можно понять, что iPhone 15 Pro Max будет отличаться от предшественника в размерах — он будет меньше как по высоте, так и по ширине. При этом новинка окажется на 0,4 мм толще iPhone 14 Pro Max.

Выступ камеры станет меньше, а грани корпуса получат более плавный переход за счет скругления и будут выполнены из титана. На рендерах отсутствуют кнопки громкости и питания, что может говорить об отказе привычных «качелек» в пользу сенсорных решений. Также разъём Lightning заменят на USB-C.

Данную информацию подтверждает профильный ресурс 9to5mac. Неделей ранее на нём были опубликованы CAD-рендеры iPhone 15 Pro.