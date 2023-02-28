Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple возобновила работы над новым дешёвым iPhone — iPhone SE 4. Он будет запущен в массовое производство в первом квартале 2024 года.

Изначально презентацию iPhone SE 4 ожидали весной 2023 года. Предполагалось, что это будет iPhone XR с новым чипом от iPhone 14. В январе Минг-Чи Куо заявлял о возможном отказе Apple от выпуска iPhone SE 4 из-за слабых продаж доступных моделей смартфонов.

По данным аналитика, iPhone SE 4 будет сделан на базе iPhone 14 и получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, а также модуль 5G, разработанный самой Apple. Текущий iPhone SE также поддерживает 5G, однако в нем используется чип Qualcomm Snapdragon X57. По информации аналитика Росса Янга, дисплеи для нового iPhone SE будет поставлять китайская компания BOE.

Последний актуальный смартфон серии iPhone SE был представлен в марте 2022 года. Аппарат получил 4,7-дюймовый IPS-дисплей, чип A15, 4 гигабайта оперативной памяти, поддержку 5G, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей.