Новые санкции затрагивают поставку в Россию и Беларусь смартфонов дороже $300, принтеров, бытовой электроники, ТВ-приставок и многого другого – всего 276 наименований потребительской электроники и техники.

Санкции распространяются на продукцию американских производителей, а также любых товаров, в которых 25% приходится на технологии или компоненты из США. Как эта доля будет рассчитываться, неясно. Скорее всего, под запрет попадают любые изделия технологического сектора. Можно привести такой пример: важной частью любого гаджета считается операционная система, и оба распространённых варианта — Android и iOS — созданы компаниями из США.

Многие компании и юридические лица могут отказаться от параллельного импорта электроники в Россию из-за опасений попасть под ограничительные меры Вашингтона. Так считают участники рынка электроники.

«Одно дело, когда американская компания по собственной инициативе официально прекратила поставки в Россию, а совсем другое — когда поставка запрещена санкциями», — отметил глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Новые риски могут существенно увеличить стоимость техники.

По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, с учётом возможности США вводить уголовное преследование за нарушение санкций, параллельный импорт становится куда более рискованным занятием.