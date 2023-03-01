Компания Llama Group сообщила о перезапуске проекта Winamp в качестве стримингового сервиса с подписками на музыкантов. С 15 марта доступ к нему получат авторы песен, а с 15 апреля он будет бесплатно доступен в виде приложения на iOS и Android, а также в виде веб-версии в браузере на ПК.

Winamp был очень популярным музыкальным плеером в начале 2000-х годов, при этом разработчики утверждают, что плеер до сих пор используют 83 миллиона слушателей по всему миру.

В эпоху стриминговых платформ Winamp предлагает решение одной острой проблемы в музыкальном мире: справедливое вознаграждение артистов. Музыканты, подключившиеся к стримингу, будут получать 85% заработанных денег, то есть комиссия сервиса составит 15%. Также авторы проекта намерены помогать артистам лицензировать права на свои композиции.

В перспективе на площадке появятся NFT. Ожидается, что столь лояльная система монетизации поможет привлечь на платформу миллион авторов.

«В то время как стриминговые платформы облегчили артистам доступ к более широкой аудитории, их доходы остались ничтожными. Столь многообещающая революция стримингов в итоге многих артистов оставила без внимания. Они недостаточно контролируют то, как их музыка представляется и продается»,— заявил Александр Сабунджиан, генеральный директор Llama Group. Исправить эту несправедливость, по его мнению, можно только вернув людям Winamp.

Winamp был создан в 1997 году 18-летним Джастином Франкелем. Изначально он мог проигрывать только аудиофайлы. Бесплатная программа быстро добилась популярности у пользователей Windows — за первые полтора года ее скачали 15 млн человек. В 1999 году компания AOL приобрела фирму Дж. Франкеля Nullsoft (а вместе с ней и проект Winamp) за $80 млн. Через десять лет пользователями Winamp были уже 70 млн человек. Последнее обновление Winamp вышло в 2013 году.