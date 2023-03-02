Apple выпустила вторую бета-версию iOS 16.4 для разработчиков, и она содержит несколько нововведений.

В числе прочего, в коде новой беты вновь нашли упоминание будущего приложения для классической музыки. В частности, отрывок кода предполагает, что для прослушивания Classical обязательно нужно будет установить оригинальное приложение Music.

На данный момент нет никаких признаков наличия Apple Music Classical в iOS 16.4, но это не значит, что оно не появится в более поздней бета-версии или с релизом iOS 16.4.

Apple ещё в 2021 году обещала, что Apple Music Classical будет представлен «в следующем году», то есть в 2022-ом, но этого так и не произошло.

Скорее всего новый сервис будет создан на базе сервиса Primephonic, который Apple приобрела в 2021 году. За время своего существования Primephonic собрал вокруг себя внушительную аудиторию из любителей классической музыки.