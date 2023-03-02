Приложения «Тинькофф» исчезли из магазина AppStore. Пользователи iPhone больше не могут устанавливать и обновлять на своих устройствах не только сам онлайн-банк, но ещё и «Тинькофф-Инвестиции», «Тиньков Бизнес», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Бухгалтерия для ИП».

При этом владельцам смартфонов на базе Android пока доступна установка этих программ. В самом Тинькофф-банке призвали клиентов «сохранять спокойствие». Все установленные приложения продолжат работать. В крайнем случае можно проводить операции в личном кабинете на сайте кредитной организации.

«Тинькофф» рекомендовал не скачивать приложения из неофициальных источников. «Скоро вернемся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы», — добавили в банке.

Помимо приложений «Тинькоффа», из App Store также пропали сервисы других подсанкционных банков — «Уралсиба», «Зенита», «Левобережного» и «Приморья». В банке «Левобережный» предупредили о возможной блокировке приложения в App Store и Google Play еще 27 февраля. Клиентам посоветовали отключить автообновление для корректной работы приложения в будущем.