Apple инвестирует еще один миллиард евро в свой Европейский центр по разработке чипов в Мюнхене. Таким образом, компания увеличивает свои инвестиционные обязательства с 2021 года до двух миллиардов евро. Мюнхен уже является крупнейшим местом разработки Apple в Европе.

«Наши инженеры в Мюнхене находятся на переднем крае прогресса и помогают разрабатывать новые технологии, которые мы используем в наших продуктах. Apple присутствует в Мюнхене уже более 40 лет, но мы никогда не были так взволнованы тем, что нас ожидает здесь в будущем», – заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Компания намерена спроектировать и построить ультрасовременный исследовательский центр на Зайдлштрассе. Большое лабораторное пространство и удобное расположение позволит командам Apple объединиться по-новому, улучшив сотрудничество и инновации, указано в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в прошлом исследователи из Мюнхена уже внесли огромный вклад в развитие техники Apple. Например, силами немецких инженеров были разработаны процессоры серии М2, некоторые контроллеры питания и системы сотовой связи.

«Расширение нашего европейского центра European Silicon Design Center позволит ещё более тесно сотрудничать нашим более чем 2000 инженерам в Баварии, работающим над прорывными инновациями, включая нестандартные конструкции кремниевых элементов, микросхемы управления питанием и будущие беспроводные технологии», — заявил Джонни Сроуджи, старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям.

В дополнение к новому объекту на Зайдель-Штрассе команды Apple займут несколько помещений на Денисштрассе и Марсштрассе. Три новых объекта расположены через дорогу от недавно открытого научно-исследовательского центра Apple на Карлштрассе. Вместе с инженерными площадками на Арнульфштрассе и Хакербрюке новые объекты образуют европейский центр European Silicon Design Center, расположенный в районе Максфорштадт в центре Мюнхена.