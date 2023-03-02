Аналитики Statcounter опубликовали статистику использования десктопных браузеров за февраль 2023 года. Судя по ней, популярность Edge падает — а на его место уже метит Safari. Кроме того, источник поделился графиком популярности мобильных решений, где детище Apple оказалось ближе всего к лидеру рейтинга.

Пока Google Chrome остаётся безусловным лидером на рынке с долей 66,12%. Второе место едва удерживает Edge с 10,84% пользовательской аудитории, за которым вплотную следует Safari с 10,14 процентами рыночной доли. Если ещё относительно недавно Edge удавалось держать безопасную дистанцию, то теперь его место в рейтинге оказалось под вопросом, и неизвестно, сохранит ли он его в марте.

Firefox навряд ли обгонит какой-либо браузер, поскольку его доля составляет 6,84%. Opera замыкает пятерку лучших настольных браузеров с 3,21%.

Статистика использования браузеров на смартфонах и планшетах выглядит иначе: самые популярные браузеры потеряли часть пользователей, но Chrome по-прежнему лидирует с долей в 66,08% пользователей, а Safari прочно занимает второе место с результатом в 23,97%. При этом Edge не вошёл даже в пятёрку лидеров в мобильном сегменте.