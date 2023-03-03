Часть посредников, которые помогали российским компаниям закупать иностранную технику для поставок в страну по параллельному импорту, отказалась от сотрудничества. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке потребительской электроники.

Причиной этого стал новый пакет санкций, запрещающий ввоз на территории РФ устройств дороже $300. При этом речь идет обо всех гаджетах, которые используют американские патенты и технологии, а других на рынке практически нет. И китайские, и южнокорейские аппараты задействуют разработки США.

Газета отмечает, что в России может возникнуть дефицит смартфонов среднего и премиум-сегментов, в том числе iPhone. Новые ограничения могут привести к удлинению посреднических цепочек, а это означает рост цен, предупреждает менеджер одного из российских дистрибьюторов. Однако, по словам источника на рынке, для властей США не будет проблемой определить цепочку поставок от завода-изготовителя до конечного пользователя в стране, где устройство будет активировано. Играть в такую «русскую рулетку» захотят далеко не все посредники, отмечает он.

В то же время другой источник издания утверждает, что пока отказов от сотрудничества со стороны зарубежных поставщиков не было. Он добавил, что «это вопрос времени», отметив, что не все посредники готовы пойти на риски, связанные с поставками электроники в Россию.