Apple временно прекратила гарантийное сервисное обслуживание MacBook и iPad в России. Смартфонов iPhone это пока не касается. Об этом «Интерфаксу» сообщили в службе поддержки компании и нескольких сервисных центрах Apple.

Один из сервисных центров в своем Telegram-канале ранее сообщил, что производитель разослал письмо, в котором уведомил о прекращении гарантийного обслуживания компьютеров и планшетов. Apple предлагает владельцам техники, вышедшей из строя в период гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств.

В службе поддержки Apple агентству ответили, что из-за ограничения поставок в РФ, в том числе, из-за дефицита запчастей, гарантийное сервисное обслуживание MacBook и iPad «прекратилось на данный момент». На какой срок оно приостановлено, в службе поддержки не уточнили.

В некоторых АСЦ Apple заявили, что не получали уведомлений от Apple по отказу в обслуживании клиентам. Профильные эксперты пояснили, что, вероятно, уведомление получили от Apple те АСЦ, у который закончился годовой партнёрский контракт в марте, в рамках которого они должны были оказывать гарантийную поддержку официально приобретённых устройств компании.