Одна из самых ожидаемых техновыставок начала 2023 года официально завершилась. Организаторы MWC 2023 подвели итоги и назвали победителей престижной премии Global Mobile Awards (GLOMO Awards).

В номинации «Лучший смартфон» победителем стал iPhone 14 Pro. Другими претендентами на это звание были Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold4.

«Награда «Лучший смартфон» сочетает в себе выдающуюся производительность, инновации и лидерство по результатам оценки смартфонов на рынке в период с января по декабрь 2022 года ведущими мировыми независимыми аналитиками, журналистами и иными влиятельными лицами», — говорится в описании премии на официальном сайте.

iPhone 14 Pro похвалили за дизайн, необычный вырез Dynamic Island, отличную камеру с 48-мегапиксельным датчиком, великолепный дисплей и изумительное ПО.

Apple также забрала награду в номинации «Прорывные инновации в области устройств» со своей технологией экстренного вызова через спутники. Мероприятие Apple по запуску iPhone 14 показало миру, что спутники можно использовать для связи в экстренных случаях, не требуя специального оборудования.