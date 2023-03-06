Ожидается, что весной Apple выпустит iPhone 14 и 14 Plus в жёлтом цвете. Это следует из сообщения в китайской соцсети Weibo, а также подтверждено изданием 9to5Mac.

Вместе с тем сразу несколько источников сообщили порталу Macrumors, что PR-команда Apple планирует запуск нового продукта «на следующей неделе». Отмечается, что 8 марта 2022 года Apple анонсировала iPhone 13 в зеленом цвете, из-за чего вероятность появления новой расцветки для iPhone 14 кажется правдоподобной.

Помимо нового цвета, никаких других изменений в дизайне или характеристиках аппаратов не будет. Также не изменится и цена. До этого в жёлтой расцветке выходил iPhone 11. В этом же цвете выходили iPhone XR и iPhone 5C.

Вместе с тем журналисты отмечают, что выход iPhone 14 Pro в желтом цвете маловероятен, так как в таком случае смартфон будет похож на существующую модель в золотом исполнении.