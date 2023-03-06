Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился подробностями о iMac нового поколения с чипом M3. По его данным, Apple уже завершает тесты компьютера, а официальная премьера и старт продаж состоится во второй половине текущего года.

По словам Гурмана, компьютер будет иметь тот же 24-дюймовый дисплей и те же варианты цвета, что и текущая модель. Гурман пишет, что изменились способ крепежа экрана к ножке, а также расположение и внешний вид некоторых запчастей.

Новые iMac получат процессоры серии M, которые заменят M1. Как Марк Гурман уже уверял ранее, Apple разрабатывает iMac параллельно с чипом M3 – возможно, это будет первая система компании на его основе. Хотя разработка новых iMac под кодовыми названиями J433 и J434 находится на поздней стадии, ожидается, что их массовое производство начнется не раньше, чем через три месяца. Это означает возможное начало поставок не раньше второй половины года.

Последний раз Apple обновляла iMac в апреле 2021 года, оснастив его чипом M1 и ультратонким корпусом, доступным в семи цветах, включая зелёный, жёлтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий и серебристый. В настоящее время это единственный iMac в линейке Apple, поскольку 27-дюймовый iMac на базе Intel и iMac Pro были сняты с производства в течение последних двух лет.

Кроме этого, Apple планирует выпустить три новых компьютера Mac в весенне-летний период. Вероятнее всего, речь идёт о первом 15-дюймовом MacBook Air (J515), первом Mac Pro с фирменным процессором Apple M-серии (J180) и обновлённом 13-дюймовом MacBook Air (J513). Предполагается, что в Mac Pro будет использован производительный процессор M2 Ultra с 24 вычислительными и 76 графическими ядрами, а также 192 Гбайт оперативной памяти.