Онлайн-кинотеатр Apple TV+ опубликовал первый трейлер ещё одного своего сериала, который дебютирует в этом году. Это будет научно-фантастическая драма "Укрытие", главную роль в котором сыграла Ребекка Фергюсон.

Проект основан на одноимённой книжной серии Хью Хауи. По сюжету, в недалёком будущем выжившие люди живут в огромном бункере глубиной 144 этажа. Герои верят, что мир мёртв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Они безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых — не стремиться покинуть бункер.

Шоураннером «Укрытия» выступил Грэм Йост ("Правосудие"), а режиссёрами — Мортен Тильдум ("Защищая Джейкоба") и Дэвид Семел ("Американская история ужасов"). Помимо Ребекки Фергюсон в шоу сыграли Тим Роббинс ("Побег из Шоушенка"), Рашида Джонс ("Офис"), Коммон ("Джон Уик"), Дэвид Ойеволо и другие.

Премьера "Укрытия" состоится 5 мая на платформе Apple TV+.