Слухи оказались верны, и Apple действительно представила сегодня новый цвет для базовых моделей iPhone — и это действительно жёлтый.

Новый оттенок дополнил гамму из доступных на старте продаж черного, белого, синего, фиолетового и красного у iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Технически новинка полностью повторяет представленные осенью 2022 года смартфоны.

Цена тоже осталась неизменной – от $799 и от $899 за iPhone 14 и iPhone 14 Plus. В США предзаказ стартует 10 марта, а в свободной продаже iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете появятся 14 марта.

Pro-модели новый цвет не получили – у них уже есть золотой цвет.

Вместе со смартфоном на сайте Apple появились весенние расцветки чехлов для iPhone и ремешков для Apple Watch.