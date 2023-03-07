8 из 10 самых продаваемых смартфонов 2022 года выпущены Apple. Об этом сообщается в актуальном отчете Counterpoint Research.

На первом месте iPhone 13 - он оставался смартфоном номер один каждый месяц с момента его запуска в сентябре 2021 года по август 2022 года. Снижение цен после анонса серии iPhone 14 еще больше увеличило объемы продаж iPhone 13 на развивающихся рынках. Продажи базовой модели были в два раза выше, чем у iPhone 13 Pro Max, второго самого продаваемого смартфона в 2022 году.

С выходом iPhone 14 Pro Max флагман линейки впервые в истории Apple обогнал по продажам обычный 14 Pro и базовую модель iPhone 14. Старший iPhone 14 Pro Max стал бестселлером в сентябре, октябре и ноябре, а в целом по итогам года занял третье место. Благодаря новому чипсету и дополнительным функциям вроде Dynamic Island модель оказалась весьма популярной, причём не только среди тех, кто спешит первым купить новейший смартфон. Базовый iPhone 14 оказался практически идентичен своему предшественнику, поэтому и спрос на него был не таким интенсивным.

iPhone 12, самый продаваемый смартфон 2021 года, стал самой старой моделью в топ-10 за 2022 год. Он занял первое место по продажам в США, Японии и Китае. iPhone SE стал лидером среди самых компактных смартфонов в 2022 году, заняв шестое место в рейтинге. Как и его предшественник, он хорошо продавался в Японии.

Помимо устройств Apple в топ-10 есть два девайса от Samsung, но это не флагманы, а ультрабюджетники Galaxy A13 и Galaxy A03. Они разместились на четвёртом и десятом местах соответственно.

Всего же на долю лучшей десятки пришлось 19% от общего объёма продаж смартфонов в мире в 2022 году, отметили в Counterpoint Research.