Почтовый клиент Outlook от Microsoft стал бесплатным для пользователей macOS. Получить доступ к приложению можно в Mac App Store, а для работы больше не нужна лицензия Office или подписка Microsoft 365.

Outlook для Mac включает поддержку учётных записей Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo и любого поставщика услуг электронной почты с поддержкой IMAP. В 2020 году Microsoft переработала свой почтовый клиент для Mac, добавив пользовательский интерфейс, оптимизированный для последних изменений дизайна Apple в macOS.

После перехода Apple на фирменные процессоры, Outlook был оптимизирован для работы на компьютерах с чипами M1 и M2. Microsoft заявляет, что пользователи могут рассчитывать на «быструю производительность и более высокую скорость синхронизации, чем в предыдущих версиях».

Microsoft в перспективе добавит опцию просмотра строки меню, чтобы быстро изучать записи календаря в основном приложении Outlook для Mac. По словам представителей Outlook, в будущем в Mac-версию программы внедрят много новых функций.

Как пишет The Verge, это неожиданный шаг со стороны Microsoft, который показывает стремление компании сделать Outlook для персональных компьютеров более популярным.