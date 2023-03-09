Импорт «серых» смартфонов в Россию практически остановился, сообщает газета «Известия» со ссылкой на продавцов гаджетов одного из крупнейших московских радиорынков.

Как отметил собеседник издания, в 2022 году на смартфоны и гаджеты, ввезённые и проданные в стране без уплаты налогов и пошлин, пришлось до 30% российского рынка против 5% в 2021 году.

На фоне запущенного с прошлого года «параллельного импорта» регуляторы активировали борьбу с серыми поставками, чтобы не выпускать на прилавки некачественный, хотя и более дешёвый товар (например, на 30%-40% дешевле официальных) без гарантий и без надлежащих документов. В настоящее время основные ретейлеры РФ в рамках параллельного импорта занимаются полноценной уплатой всех сборов, налогов и пошлин на ввозимую электронику, в отличие от поставок по серым схемам.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтверждает, что «серый» импорт смартфонов прекратился. По его словам, это связано с тем, что таможня такие гаджеты больше не пропускает. Проблемы у этих импортеров начались в феврале.

В ФТС отметили, что смартфоны, ввозимые без соблюдения таможенных формальностей, — контрабанда. Федеральная таможенная служба осуществляет работу по борьбе с нелегальными поставками в плановом режиме, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.