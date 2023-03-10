В магазине приложений App Store появилось приложение WatchGPT для часов Apple Watch. Оно позволяет запустить нейросеть ChatGPT прямо на часах и использовать её.

С помощью приложения пользователи могут задавать вопросы и получать ответы от ChatGPT. При этом нейросеть будет стараться отвечать коротко, чтобы текст уместился на экране часов. Если же ответ не уместился, его можно прочитать целиком, прокрутив колесико Digital Crown. Кроме того, нейросеть может озвучивать результат, чтобы пользователь не отвлекался на экран.

Пока за один раз можно задать только один вопрос, но в ближайшее время разработчики обещают модернизировать watchGPT и добавить поддержку полноценных диалогов. Сейчас приложение работает на английском, испанском, французском и голландском. В будущем ожидается поддержка других языков. Также отмечается, что ответами можно быстро делиться с другими пользователями, а само приложение не собирает личные данные.

Стоимость watchGPT составляет $3,99 в США и €4,99 в Европе. Также для использования понадобится собственный API-ключ.