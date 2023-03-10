Apple анонсировала запуск нового стриминга — Apple Music Classical — для прослушивания классической музыки. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на представителей компании.

Соответствующее приложение уже доступно в App Store. Правда, сам сервис пока недоступен. Ожидается, что его запустят 28 марта. Фактически классическая музыка добавлена в общий сервис Apple Music, но как минимум на смартфонах для её прослушивания нужно отдельное приложение.

«Apple Music Classical позволяет быстро и легко найти любую запись в крупнейшем в мире каталоге классической музыки с помощью полностью оптимизированного поиска, а слушатели могут наслаждаться высочайшим качеством звука и по-новому воспринимать любимые классические произведения благодаря захватывающему пространственному звучанию», — говорится в пресс-релизе компании.

Само приложение является копией обычного Apple Music (тот же интерфейс и функции), но все композиции сервиса — это классика. Здесь можно найти и исторически важных композиторов, таких как Бетховен и Бах. Также есть произведения современных музыкантов. В приложении есть подборки, плейлисты, эксклюзивные альбомы и подробная информация об авторах и их главных «хитах». Пользователь также может собирать коллекцию из своих любимых треков и слушать в Hi-Res Lossless. Всего в сервисе более 5 млн треков.

Ранее Apple купила сервис классической музыки Primephonic, после закрыла его и планировала выпустить собственное приложение на базе данной платформы в конце 2022 года, однако релиз музыкального сервиса был немного сдвинут.

Сервис входит в подписку Apple Music и Apple One. Сначала Apple Music Classical будет эксклюзивом для iOS, но вскоре появится версия и для Android. Приложение будет поддерживать iOS 15.4 и новее. Отмечается, что сервис будет работать во всем мире, кроме России, Пакистана, Тайваня, Турции, Афганистана, Китая, Кореи и Японии.