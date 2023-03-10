Известный аналитик Мин-Чи Куо предсказал появление в следующем году новой версии колонки Apple HomePod, которая получит 7-дюймовый экран. Об этом сообщает ресурс MacRumors.

В сообщении Куо сказано, что наличие дисплея в новой умной колонке будет способствовать более глубокой интеграции гаджета с другими аппаратными продуктами Apple.

По данным источника, крупнейший китайский производитель жидкокристаллических дисплеев Tianma станет единственным поставщиком экранов для обновлённой версии HomePod. Отмечается, что в случае успешного выполнения этого контракта в будущем Apple может заключить с Tianma договор на поставку дисплеев для iPad.

Слухи о разработке умной колонки со встроенным сенсорным экраном появились ещё в 2021 году. Журналист Bloomberg Марк Гурман первым рассказал о планах Apple по выпуску гибридного устройства, сочетающего в себе HomePod, Apple TV, iPad и камеру для FaceTime.

В настоящий момент в линейке умных колонок Apple есть два продукта — HomePod и HomePod Mini. Первое поколение HomePod было анонсировано в июне 2017 года.