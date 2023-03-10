Apple вряд ли разместит компоненты для работы Face ID под дисплеем iPhone до 2025 года. Таким прогнозом поделился Росс Янг, довольно надежный инсайдер, имеющий опыт работы с утечками касательно дисплеев еще не вышедших продуктов компании. Об этом пишет MacRumors.

Изначально Янг полагал, что первый iPhone с Face ID, размещенным под дисплеем, появится уже в 2024 году, однако теперь эта дата сдвинулась минимум на год вперед из-за «проблем с сенсорами». Если это окажется правдой, то первым iPhone с подэкранным Face ID может стать условный iPhone 17 Pro. Однако, как сообщает источник, в дисплее по-прежнему будет отверстие под фронтальную камеру.

По информации корейского издания The Elec, подэкранный сканер внедрят в 2024 году — в условных iPhone 16. В MacRumors больше склонны доверять информации Янга. А полностью избавиться от всех отверстий в экранах, включая вырез фронталки, если верить инсайдеру, у Apple получится не ранее 2026 года.

В этом году дисплеи Pro-версий смартфонов Apple останутся без изменений, а вот базовые iPhone 15 и 15 Plus лишатся «моноброви» в пользу Dynamic Island.