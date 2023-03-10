Подэкранный Face ID появится в iPhone не раньше 2025 года
Apple вряд ли разместит компоненты для работы Face ID под дисплеем iPhone до 2025 года. Таким прогнозом поделился Росс Янг, довольно надежный инсайдер, имеющий опыт работы с утечками касательно дисплеев еще не вышедших продуктов компании. Об этом пишет MacRumors.
Изначально Янг полагал, что первый iPhone с Face ID, размещенным под дисплеем, появится уже в 2024 году, однако теперь эта дата сдвинулась минимум на год вперед из-за «проблем с сенсорами». Если это окажется правдой, то первым iPhone с подэкранным Face ID может стать условный iPhone 17 Pro. Однако, как сообщает источник, в дисплее по-прежнему будет отверстие под фронтальную камеру.
По информации корейского издания The Elec, подэкранный сканер внедрят в 2024 году — в условных iPhone 16. В MacRumors больше склонны доверять информации Янга. А полностью избавиться от всех отверстий в экранах, включая вырез фронталки, если верить инсайдеру, у Apple получится не ранее 2026 года.
В этом году дисплеи Pro-версий смартфонов Apple останутся без изменений, а вот базовые iPhone 15 и 15 Plus лишатся «моноброви» в пользу Dynamic Island.
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