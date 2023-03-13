Apple не намерена продлевать договоры с российскими сервисными центрами, которые истекают в конце марта. Об этом стало известно газете «Известия» от трёх источников.

Уточняется, что с апреля все устройства, которым необходимо провести работы по гарантии, будут отправляться в представительство за рубежом. В результате сроки ремонта могут увеличиться до двух месяцев.

При этом под гарантийный ремонт попадает только техника, которая была куплена в России до марта 2022 г. или за рубежом в любое время. В случае техники, которая была продана по схеме параллельного импорта, уровень сервисной поддержки будет зависеть исключительно от продавца.

Таким образом Apple сможет соблюдать американские санкции, которые запрещают ввоз в Россию смартфонов дороже $300, включая подменные iPhone на замену сломанной техники, считает собеседник издания.

Эксперты уверены, что сохранение гарантийного обслуживания в России хотя бы в таком формате необходимо компании для того, чтобы избежать оборотного штрафа за невыполнение гарантийных обязательств в России.