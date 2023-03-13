Как пишет Financial Times, Тим Кук поддержал операционного директора Джеффа Уильямса в желании выпустить гарнитуру смешанной реальности первого поколения уже в этом году – вопреки мнению команды разработчиков и дизайнеров.

Гарнитура смешанной реальности Apple находится в активной разработке уже семь лет – в два раза дольше, чем первый iPhone. Считается, что это первый умный гаджет компании, полностью разработанный под руководством Тима Кука, без влияния идей Стива Джобса.

По данным FT, обсуждение релизного окна VR-шлема вызвало серьезные разногласия между подразделениями Apple. Например, группа промышленного дизайна Apple настаивает на том, что текущий форм-фактор устройства не готов для массового рынка. Дизайнеры и инженеры считают, что нужно подождать еще несколько лет, пока не появится возможность упаковать гарнитуру в легкий корпус и сделать ее массовой.

В свою очередь операционный директор IT-гиганта Джефф Уильямс уверен, что шлем можно представить до конца года, несмотря на проблемы. С Уильямсом согласен руководитель корпорации Тим Кук, который пообщался с дизайнерами и потребовал от них закончить работу над продуктом в ближайшее время.

Бывшие сотрудники Apple также рассказали, что при управлении дизайнерским подразделением Джони Айва, инженеры имели право последнего слова в вопросах запуска новых продуктов. Последние же годы эта парадигма быстро меняется – подразделение, отвечающее за планирование прибыли, под покровительством Кука берет бразды правление в свои руки.

В текущем состоянии шлем больше походит на лыжную маску. Гаджет позволяет смотреть 3D-видео, помогает в тренировках, а также может использоваться для звонков FaceTime с виртуальными аватарами.

По мнению ряда авторитетных аналитиков и сетевых источников, новый гаджет будет представлен в рамках ежегодной конференции WWDC 2023. Компания рассчитывает продать только около миллиона единиц гарнитуры в течение первого года после выпуска по цене около $3000.