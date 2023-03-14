Один из инсайдеров поделился фотографиями компонентов будущей гарнитуры смешанной реальности Apple. Снимки пока позволяют получить лишь отдалённое представление об очертаниях будущего устройства.

На трех фотографиях показаны ленточные кабели специфической формы, которая позволяет огибать глаза пользователя. Эти кабели могут использоваться для подключения компонентов дисплея к плате. На другом изображен запечатлён массив из трех датчиков или камер вдоль другой гибкой ленты такой же длины.

Сообщается, что похожее решение используется в iPhone и Mac, что может свидетельствовать о достоверности опубликованных данных. К тому же инсайдер, поделившийся фотографиями, ранее отметился достоверными утечками различных прототипов будущих продуктов Apple.

Ожидается, что первая версия гарнитуры Reality Pro будет дорогой — около 3 тыс. долларов. Она будет оснащена передовыми технологиями, в числе которых два OLED-дисплея с разрешением 4K и усовершенствованные датчики слежения за движениями глаз и рук. Также предполагается, что устройство получится относительно громоздким, а время автономной работы составит около двух часов с внешним аккумулятором.