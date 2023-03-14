Apple в последние полгода начали массово покидать высокопоставленные сотрудники, большинство из которых занимали должность вице-президента и находились в прямом подчинении гендиректору Тиму Куку, пишет Bloomberg.

В период со второй половины 2022 года по сегодняшний день компанию покинули по тем или иным причинам около десяти высокопоставленных руководителей. Большинство из них работали в Apple более 15 лет.

Ушли вице-президенты, которые курировали промышленный дизайн, интернет-магазин, информационные системы, облачные технологии, аспекты разработки аппаратного и программного обеспечения, вопросы конфиденциальности, продажи на развивающихся рынках, абонентское обслуживание и закупки.

Текучесть кадров в этих областях у Apple за последнее время оказалась гораздо выше, чем ранее. В прошлые годы компания могла потерять одного–двух вице-президентов в течение 12 месяцев. Конечно, был и приток руководителей, отмечает Bloomberg, однако в большинстве случаев уходы привели к тому, что Apple пришлось перераспределять обязанности в компании.

Такие темпы могут быть обусловлены увеличением списка обязанностей, возложенных на руководителей, и высокая бюрократизация. Также отмечается, что повлиять могли нереализованные амбиции бывших руководителей — Apple огромная глобальная корпорация, в которой трудно добиться индивидуального успеха. К тому же в некоторых случаях вице-президенты рассматривались в качестве кандидатов на замещение старшего вице-президента своей организации (а это рост зарплаты примерно в 4 раза), но им не дали чёткой информации о сроках и возможностях такого карьерного роста.

Ещё один весомый аргумент увольняющихся — деньги. После трёх лет роста в прошлом году акции компании упали на 30%. Если учесть, что более половины вознаграждения вице-президента — это именно акции, то доходы ушедших заметно сократились. Акционеры Apple стремятся ещё больше замотивировать сотрудников на повышение прибыли: в прошлую пятницу они утвердили новый пакет заработной платы для Тима Кука; в этом году более 80% его дохода составят акции, 75% из которых будут связаны с результатами деятельности компании.