Apple внедрит в новое поколение наушников AirPods функцию мониторинга слуха пользователя. Об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По словам журналиста Марка Гурмана, в американской компании намерены расширить возможности собственных наушников серии AirPods. Планируется обновить гарнитуру, чтобы та соответствовала требованиям устройств для людей с потерей слуха. Специалист предположил, что инженеры Apple фактически превратят AirPods в слуховой аппарат.

Гурман отметил, что Apple уже затратила немало усилий для разработки функций, связанных со слухом. В частности, функция Live Listen позволяет использовать iPhone, iPad или iPod в качестве внешнего дополнительного микрофона, помогающего услышать собеседника в шумной среде или на некотором расстоянии. Функция Conversation Boost позволяет сфокусировать работу микрофона гаджета в паре с наушниками для того, чтобы лучше слышать собеседника, стоящего напротив. В частности, это доступно в AirPods Pro.

В будущем Apple собирается доработать Live Listen и получить сертификат Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Предположительно, AirPods смогут усиливать окружающие звуки самостоятельно, используя встроенные микрофоны и чип Apple для обработки звука, не требуя никаких подключенных устройств. Кроме того, аксессуар будет собирать некоторые данные о вашем слухе, размещая их в приложении «Здоровье».

Причем для внедрения новых или доработки уже существующих функций купертиновцам совершенно не нужно выпускать обновленные AirPods. Всё можно решить с помощью программного апдейта.

Как отмечает Гурман, наушники с новыми возможностями могут выйти уже в 2025 году.