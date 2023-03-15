Как известно, с 2024 года Apple будет обязана оснащать свои устройства портом Type-C для продажи на территории ЕС. По слухам, компания избавится от Lightning уже в следующем поколении iPhone, но при этом ограничит возможность использования неоригинальных кабелей. Впрочем, по данным СМИ, вендор не сможет применить эту «уловку» в контексте ограничения скорости зарядки.

Согласно новому закону ЕС, мобильные устройства, оснащенные USB-C, должны использовать протокол быстрой зарядки USB Power Delivery, если напряжение превышает 5 В, сила тока 3 А, а мощность 15 Вт. Учитывая тот факт, что iPhone уже поддерживают более высокие показатели, ограничения на уровне кабелей ввести, скорее всего, не получится.

Впрочем, как отмечают журналисты, у компании осталась лазейка, которая всё же заставит пользователей покупать MFi-кабели — в тексте закона нет запрета на ограничение функции передачи данных через универсальный разъём. В теории Apple может разрешить резервное копирование или синхронизацию с помощью ПК только через сертифицированные кабели, чтобы подстегнуть их продажи.