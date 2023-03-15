В IV квартале 2022 года компания Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, сократила чистую прибыль на 10%, однако показатель превысил ожидания рынка.

За этот отрезок времени чистая прибыль Foxconn составила 33,98 млрд тайваньских долларов (около 1,31 млрд долларов США) против 44,4 млрд тайваньских долларов прибыли годом ранее. Выручка Foxconn в октябре-декабре 2022 года достигла 1,96 трлн тайваньских долларов (64 млрд долларов США), увеличившись на 4% в годовом исчислении. Рентабельность по операционной прибыли опустилась до 2,25% с 2,79% годом ранее.

По словам председателя совета директоров Foxconn Янга Лю, негативное влияние на финансовые показатели Foxconn оказали инфляция и макроэкономические проблемы. Кроме того, дали о себе знать высокие результаты 2021 года, добавил он.

Предприятие Foxconn в китайском Чжэнчжоу вынуждено было сократить производство смартфонов на 30% в ноябре 2022 года. Из-за роста случаев заболеваемости COVID-19 на заводе, где работают около 200 тысяч человек, были введены жесткие меры по недопущению распространения коронавируса COVID-19.

Компания активно интересуется возможностью строительства дополнительных предприятий в Индии, поскольку Apple подталкивает своих производственных партнёров переносить предприятия за пределы Китая. Недавняя встреча Янга Лю с премьер-министром Индии Нарендрой Моди была призвана ускорить процесс локализации производства электроники в этой стране.

По прогнозам Foxconn, в 2023 году показатели сегментов облачных вычислений, сетевого оборудования и компьютерных компонентов будут лучше, чем в прошлом году, тогда как показатели сегмента потребительской электроники ухудшатся.