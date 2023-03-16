На фоне успеха ChatGPT все больше компаний активизируют свои усилия по созданию ИИ-технологий. Сообщается, что инженеры Apple, включая команду, занимающуюся Siri, «еженедельно» тестируют концепции генеративных языковых моделей.

В интервью изданию The New York Times бывший инженер Apple, работавший над Siri, рассказал о том, почему ассистент Apple не такой умный, как ChatGPT и другие чат‑боты. По его словам, главная проблема Siri заключается в неудачном коде.

Из‑за этого ещё в 2014 году на обновление основных функций у разработчиков уходили недели. При этом база данных Siri содержит громадный список слов и выражений, включая имена музыкальных исполнителей и названия географических локаций, и всё это на 25 языках.

В результате проблемы с Siri превратились в «большой снежный ком». Из‑за того, что код ассистента был плохо оптимизирован, в случае добавления нового слова разработчикам приходилось обновлять всю базу данных. Такая процедура могла занимать до шести недель. Добавление более сложных функций, например, инструментов поиска, и вовсе длилось около года.

Как следствие Siri пока не может стать таким «творческим помощником», как ChatGPT, считает Берки. Сейчас Apple активно пересматривает свой подход к ИИ и стремится как можно скорее разработать и внедрить свой аналог ChatGPT в Siri. Вполне вероятно, что для этого Apple придется переписывать ассистента чуть ли не с нуля.