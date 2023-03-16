В открытом исходном коде Apple, доступном всем пользователям, было обнаружено упоминание операционной системы «realityOS». Предполагается, что она ляжет в основу еще неанонсированной гарнитуры смешанной реальности компании, сообщает ресурс 9to5Mac.

Apple обновила исходный код своих ОС, доступный для разработчиков на GitHub. В нём упоминаются realityOS и Reality Simulator наряду с существующими в настоящее время платформами, такими как iOS, macOS и watchOS. В 9to5Mac проверили и подтвердили упоминания RealityOS, Reality Simulator и Wolf (кодовое название платформы) в открытом исходном коде Apple.

Bloomberg ранее сообщал, что Apple остановилась на названии xrOS, которое является отсылкой к «расширенной реальности». Apple также зарегистрировала такие товарные знаки, как Reality One, Reality Pro и Reality Processor.

Согласно последним слухам, первая AR/VR гарнитура Apple должна выйти летом этого года. Гаджет будет отличаться продвинутой начинкой и достаточно широкими функциональными возможностями. Apple уже готовит в App Store отдельный раздел с разными приложениями для гарнитуры. Однако у новинки будет как минимум два недостатка — высокая цена (порядка $3000) и небольшая автономность. В прошлом источники заявляли, что одного заряда аккумулятора будет хватать примерно на 2 часа работы.