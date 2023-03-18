iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки
iPhone 15 Pro Max станет обладателем самой тонкой рамки вокруг экрана на рынке смартфонов. Согласно данным известного инсайдера Ice Universe, новинка Apple превзойдёт и флагманы Samsung, и Xiaomi 13, текущего рекордсмена.
По словам Ice Universe, iPhone 15 Pro Max получит рамки толщиной всего 1,55 мм. Для сравнения в iPhone 14 Pro они были на 0,62 мм толще (2,17 мм). Нынешним рекордсменом является Xiaomi 13. Рамки вокруг экрана в китайском смартфоне имеют толщину 1,81 мм.
При этом стоит помнить, что у смартфонов Apple рамка со всех сторон одинаковая, в отличие от большинства аппаратов с Android.
Ранее сообщалось, что дисплеи iPhone 15 Pro/Pro Max также окажутся немного скругленными, что может придать им некоторую схожесть с экранами на Apple Watch (не беря в расчет модель Ultra). Но при этом диагонали панелей всей четверки (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max) останутся неизменными — 6,1 и 6,7 дюйма.
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