iPhone 15 Pro Max станет обладателем самой тонкой рамки вокруг экрана на рынке смартфонов. Согласно данным известного инсайдера Ice Universe, новинка Apple превзойдёт и флагманы Samsung, и Xiaomi 13, текущего рекордсмена.

По словам Ice Universe, iPhone 15 Pro Max получит рамки толщиной всего 1,55 мм. Для сравнения в iPhone 14 Pro они были на 0,62 мм толще (2,17 мм). Нынешним рекордсменом является Xiaomi 13. Рамки вокруг экрана в китайском смартфоне имеют толщину 1,81 мм.

При этом стоит помнить, что у смартфонов Apple рамка со всех сторон одинаковая, в отличие от большинства аппаратов с Android.

Ранее сообщалось, что дисплеи iPhone 15 Pro/Pro Max также окажутся немного скругленными, что может придать им некоторую схожесть с экранами на Apple Watch (не беря в расчет модель Ultra). Но при этом диагонали панелей всей четверки (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max) останутся неизменными — 6,1 и 6,7 дюйма.