Инсайдеры отыскали в сети патентную заявку Apple, в которой компания описывает механизмы защиты складного планшета или смартфона при его падении. Как оказалось, инженеры придумали сразу два оригинальных спасения экрана и шарнира гаджета в такой ситуации.

Последняя патентная заявка Apple называется «Технологии защиты экрана с использованием самовыдвигающегося устройства дисплея и обнаружения падения». В патенте Apple предлагается использовать датчик высоты, подобный тем, которые можно встретить в самолетах. Он будет вычислять высоту расположения смартфона от земли. И, в случае резкой потери высоты, например, при падении, закрывал бы хрупкую конструкцию экрана устройства.

Другой способ предполагает автоматическое разъединение компонентов шарнира смартфона или планшета во время падения. «...процесс может включать активацию разъединяющего механизма для шарнирного соединения между первым и вторым дисплеями электронного устройства, когда вертикальное ускорение превышает заданный порог. При этом уменьшается угол между первым дисплеем и вторым дисплеем», — сказано в описании механизма защиты.

В прошлом компания уже получала патенты на систему защиты телефона, которая обнаруживает падение телефона и вращает его благодаря вибромоторам, обеспечивая мягкое приземление на землю. Однако эта идея так и не была реализована.