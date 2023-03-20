В разговоре с Financial Times глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер подтвердил намерение компании создать собственный мобильный магазин для iOS и Android с играми Xbox и Activision Blizzard.

Спенсер заявил о том, что Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который вступит в силу на территории Евросоюза в марте 2024 года, поможет компании осуществить свою задумку и войти на рынок магазинов мобильных игр. DMA позволит компаниям загружать свои магазины на смартфоны на базе iPhone и Android, что должно положить конец дуополии Apple и Google в сфере дистрибуции приложений.

Это произойдёт в будущем году, если регуляторы одобрят сделку по приобретению Activision Blizzard за $68,7 млрд. По заявлению Спенсера, это позволит предлагать Xbox и контент как от самой Microsoft, так и от партнеров на любых устройствах.

«Мы хотим иметь возможность предлагать Xbox и контент как от нас, так и от наших партнеров на любом экране, где кто-то захочет играть», — пояснил Спенсер. Он уточнил, что на данный момент это невозможно сделать на мобильных устройствах, но компания хочет «построить мир», в котором «такие устройства будут открыты». Как утверждает Спенсер, игры вроде Call of Duty: Mobile, Diablo Immortal и Candy Crush Saga будут иметь «критическое значение».

Пока что Фил Спенсер говорит лишь о магазине игр, но не исключено, что в нём будут доступны и приложения. Это также позволит компании полноценно реализовать на мобильных устройствах от Apple фирменный сервис облачного гейминга. Из-за ограничений Apple сейчас он доступен пользователям iOS только через браузер.