Apple отложила разработку «умной» колонки HomePod с экраном как минимум на 2024 год. Об этом в своем новом дайджесте Power On сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

Это является одной из ряда мер, предпринятых компанией для снижения затрат и повышения эффективности. Освободившиеся деньги пойдут на исследования и разработки в более актуальных направлениях, таких как гарнитура смешанной реальности.

В сообщении сказано, что проекты, включая устройства для дома, будут реализовываться медленнее, а новые продукты в этом сегменте представят не ранее следующего года. Информация о сокращении расходов Apple появилась вскоре после того, как авторитетный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что новая колонка HomePod с 7-дюймовым дисплеем выйдет в 2024 году.

Также Apple предприняла и другие меры, чтобы избежать увольнений, включая отсрочку выплаты бонусов корпоративным командам, приостановку найма для определенных команд, контроль бюджетов и так далее.