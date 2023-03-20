Названы победители конкурса мобильной фотографии Mobile Photography Awards 2023. Все снимки сделаны без использования профессиональных камер — в руках фотографов были только смартфоны.

В этом году участники отбирались по 14 категориям. Среди них отмечаются как традиционные: пейзажи, путешествия, архитектура, уличная фотография, так и более инновационные — работы искусственного интеллекта. Однако все изображения объединяет одно — доступность и портативность устройств. Своим проектом основатель Mobile Photography Awards Дэниэль Берман дает увидеть не только красоту кадра, но и долгий путь, который проделала от пленочных фотоаппаратов до современных смартфонов.

По итогам конкурса победителем 2023-го года стал Гленн Хоманн из Австралии, который снимает в основном на iPhone. Он представил обширное портфолио работ, демонстрирующих его талант в нескольких различных областях. «Я потрясен. Это признание очень много значит для меня, и я надеюсь, что оно вдохновит других на изучение бесконечных возможностей мобильной фотографии», — говорит фотограф.

Все победившие фотографии можно увидеть здесь.

Конкурс Mobile Photography Awards проводится ежегодно с 2011-го года. Отмечается, что за это время камерофоны стали основным инструментом фотографов, в то время как продажи обычных фотоаппаратов, достигнув своего пика в 2010 году, упали на 93%.