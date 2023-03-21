Инсайдер ShrimpApplePro опубликовал рендеры, как утверждается, с CAD-моделью грядущего iPhone 15 Pro. Если изображения верны, они подтверждают одну из ожидаемых особенностей смартфона — твердотельные клавиши громкости, питания и перехода в беззвучный режим.

Ранее сетевые источники сообщали о том, что в этом году Apple планирует изменить дизайн кнопок регулировки громкости в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. На более ранних CAD-рендерах было видно, что вместо двух небольших клавиш в обновленных «прошках» появится одна большая качелька. При этом последняя будет полностью сенсорной.

Однако купертиновцы добавят в кнопку регулировки громкости тактильный отклик. Подобный механизм уже применялся в iPhone 7 и iPhone 8. Правда, тогда речь шла о кнопке Home. Инсайдер подтверждает, что базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат привычные механические клавиши управления звуком и питанием.

Рендер также показывает массивный выпирающий блок камер и место под слот для SIM-карты — видимо, в моделях для всех рынков полного перехода на eSIM, как это произошла в США с iPhone 14, пока не предвидится.