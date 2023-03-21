Adobe представила собственный ИИ-генератор изображений Firefly. Пока программа доступна в качестве браузерной бета-версии на официальном сайте, а для ее использования необходимо подать заявку.

В компании новый продукт описывают, как «семейство творческих генеративных ИИ-моделей». Пока доступны два инструмента: первый генерирует картинки по текстовому описанию (как DALL-E или Midjourney), а второй создаёт стилизованный текст. В будущем авторы нейросети хотят добавить функцию быстрого редактирования изображений, создания 3D-макетов, генерации шаблонов для рекламы и другое.

Adobe пытается сделать свои ИИ-инструменты более простыми в использовании. Например, вместо ввода подробного описания для стилизации изображения, Adobe предлагает встроенные варианты художественных стилей, освещения и соотношения сторон. Пользователи также смогут применять эти эффекты к уже созданному изображению, а не генерировать новое каждый раз. Инструмент для создания текстовых эффектов работает аналогичным образом, со встроенными опциями для размера эффекта и цвета фона.

В Adobe заявили, что довольно важной особенностью генеративной модели на базе искусственного интеллекта Firefly является то, что технология обучалась на лицензионном контенте и изображениях, которые не защищены авторским правом. За счёт этого разработчикам удалось решить основную проблему подобных генеративных моделей — контент, который будет создавать Firefly, никак не нарушает авторские права художников, которые обычно даже не подозревают, что их картины или прочее творчество используется для обучения ИИ. И, соответственно, творческие личности смогут генерировать в Firefly изображения, которые потом можно смело использовать в своих проектах без проблем с авторскими правами. При этом Adobe также планирует платить художникам, которые предоставляют свои работы для обучения нейросети.

На первом этапе Firefly будет доступен только в веб-версии. Позже его интегрируют в Photoshop, After Effects и Premiere Pro.