В коде новой версии мобильной операционной системы iOS 16.4 RC найдено упоминание наушников Beats Studio Buds+, проходящих под кодовым номером 8214. Об этом сообщает 9to5Mac.

Судя по обнаруженным ссылкам, модель Beats Studio Buds+ будет поддерживать автоматическое переключение между устройствами, ожидание фразы «Привет, Siri» и совместное прослушивание аудио. Внешне обновленные наушники будут полной копией оригинальной модели.

Ожидается, что Beats Studio Buds+ по-прежнему будут использовать специальный чип Beats, как и предыдущая модель. Устройства серии AirPods комплектуются чипами Apple H1 или W1.

Наушники также получат элементы управления мультимедиа для воспроизведения/паузы и возможность нажимать и удерживать специальную область на корпусе для переключения между режимами шумоподавления.

Вероятно, Beats Studio Buds+ будут представлены в ближайшее время, поскольку финальная версия iOS 16.4 выйдет на следующей неделе.