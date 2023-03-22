Хотя общие глобальные продажи смартфонов в 2022 году упали на 12% в годовом исчислении из-за макроэкономических трудностей, глобальные продажи в премиум-классе (от $600), напротив, выросли на 1%, что позволило этому ценовому сегменту обеспечить 55% общего дохода мирового рынка смартфонов. Об этом пишет аналитическое агентство Counterpoint Research.

Лидером в топовой ценовой нише стала Apple, на долю которой пришлось 75% поставок в рамках всей категории. Эксперты отмечают, что доля бренда могла бы оказаться ещё выше, если бы не было перебоев с поставками iPhone 14 Pro и Pro Max во время пикового праздничного сезона в 2022 году. Apple также выиграла от спада продаж Huawei в Китае.

Apple обеспечивает себе лояльность аудитории за счёт долгосрочной поддержки ПО, отлаженной послепродажной поддержки покупателей и полной интеграции устройств в единую экосистему.

Samsung же прошлогоднего успеха повторить не удалось, и её доля мирового рынка в сегменте премиальных смартфонов снизилась с 17% в 2021 до 16% в 2022 году. В денежном выражении продажи упали на 5%. У остальных производителей динамика оказалась куда более активной: продажи Huawei и Xiaomi в премиум-сегменте рухнули на 44% и 40% соответственно, а у Honor и Google они подскочили соответственно на 110% и 118%.

Counterpoint Research также отмечает, что самым быстрорастущим сегментом был тот, куда входят смартфоны с ценой от 1000 долларов. Продажи там выросли на 38%.